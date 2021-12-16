İngiltere'de tüm zamanların en yüksek günlük vaka sayısı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 146 artarak 146 bin 937'e çıktı.
Son 24 saatte 88 bin 376 vaka tespit edildi ve bu rakam, 29 Aralık 2020'de bildirilen 81 bin 547 vaka sayısını da geride bırakarak, "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçti.
Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu yaptıranların sayısı 51 milyon 360 bin 987'ye ulaşırken, bunlardan 46 milyon 881 bin 291'ine ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 25 milyon 477 bin 345'e ulaştı.
Öte yandan, İngiltere'de bugün bin 691 Omicron vakasının tespit edilmesiyle toplam Omicron vaka sayısı 11 bin 708'e ulaştı.
Uzmanlar, varyant hızla yayıldıkça sayının çok daha yükseleceği konusunda uyarıda bulunuyor.
İngiliz hükümetinin Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty, Noel yaklaşırken insanların salgına karşı daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu ve günlük hastane başvurularında gelecek haftalarda rekor kırılabileceğine dikkati çekti.
FRANSA, İNGİLTERE'DEN GELEN YOLCULARA SEYAHAT KISITLAMASI GETİRDİ
Öte yandan, Fransa, Kovid-19 Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.
Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, İngiltere'den gelen yolculardan 18 Aralık'tan itibaren son 24 saatte yapılmış PCR veya antijen testi isteneceğini belirtti.
Bu yolcuların Fransa'ya gelişlerinde 7 gün izole olması gerektiğini ifade eden Attal, İngiltere'den Fransa'ya ancak zorunlu hallerde seyahat yapılabileceğini vurguladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!