DHA

İngiltere´de son 24 saatte 14 bin 718 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 189 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

DHA'nın haberine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 737 bin 960, toplam can kaybı ise 61 bin 434 olarak duyuruldu.

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