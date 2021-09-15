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İngiltere'de Covid vaka senaryolarına göre iki farklı kış eylem planı oluşturuldu

İngiltere'de, sonbahar ve kış aylarında yaşanabilecek olası Covid vaka senaryolarına göre iki farklı eylem planı oluşturuldu. Başbakan Boris Johnson, hastalığın risk yaratmaya devam ettiğini söyledi.

15.09.2021 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'nin vaka sayılarına göre iki planı var!
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- PA Media

İngiltere'de, sonbahar ve kış aylarında yaşanabilecek olası Covid vaka senaryolarına göre iki farklı eylem planı oluşturuldu. Başbakan Boris Johnson, hastalığın risk yaratmaya devam ettiğini söyledi.

Johnson hükümetinin belirlediği A ve B planlarının ikisinde de, kapanma içeren sınırlamalar yer almıyor.

İngiliz Sağlık Servisi NHS'in yükünü azaltmayı ön gören A Planı, aşı ve test üzerinden şekilleniyor.

NHS'in vakalarla baskı altına girmesi üzerinden şekillenen B Planı ise, maskenin yeniden zorunlu hale gelmesi gibi adımları içeriyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid tarafından açıklanan A Planı'nın üç temel ayağı bulunuyor:

  • Aşı olmayanların aşı olmaya ikna edilmeleri
  • 12 - 15 yaş grubuna aşı daveti yapılması
  • Milyonlarca kişi için güçlendirici doz programının başlatılması

Plan; test, pozitif vakaların takibi ve virüs kapanların karantina altına girmesi uygulamalarının devamını da içeriyor.

İş yerlerinden de, NHS'in verdiği Covid pasaportu ya da test durumunu sorgulamayı değerlendirmesi istenecek.

Ülkede, Eylül ayının sonu için planlanan ve gece kulübü gibi mekanlara giriş için aşı pasaportu zorunluluğu ön gören değişiklikten geri adım atılmıştı.

B planı neleri içeriyor?

B Planı aşamasına ise ancak NHS'in yoğunluktan korunması noktasında ek önlemler gerekirse geçilecek.

Bu olası durumda, halktan daha dikkatli hareket etmeleri istenecek, Covid pasaportu uygulaması ile maske kullanımı da zorunlu olabilecek.

B Planı içinde yeniden uzaktan çalışma tavsiye edilmesi de yer alıyor.

- Getty Images

Uygun durumdaki beş milyon kişi aşı olmadı

Başbakanlık'ta yapılan basın toplantısında, kış aylarına ilişkin planları ortaya koyan Boris Johnson, elde edilen kazanımların aşılama ile korunabileceğine inandığını söyledi.

Farklı senaryolara ilişkin de soruları yanıtlayan Boris Johnson, "insanların uymasını isteyeceğimiz küçük değişiklikler, büyük etkiler yaratabilir" dedi.

Johnson, "Bu da bize geçmişte gibi bir kapanma yoluna başvurmama konusunda güven verecektir" şeklinde konuştu.

İngiltere Baş Bilim Danışmanı Sir Patrick Vallance, geçen yıl, şu an mevcut sınırlamalar geçerli olsa, vaka sayısı patlamış olurdu diyerek aşılamanın önemini ortaya koydu.

Vallance, ülkede halen beş milyon civarında insanın aşı olmadığını da söyledi.

Ülkede gelecek haftadan itibaren ikinci doz aşısını en az 6 ay önce olmuş yaklaşık 30 milyon kişiye takviye aşıları yapılmaya başlanacak.

Bu 30 milyon kişi arasında 50 yaş üzerindekiler, sağlık problemi olan daha genç yetişkinler ve sağlık sektörü çalışanları da var.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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