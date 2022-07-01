İndirimli esnaf kredisinin limiti artırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin 350 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin TL’ye yükseltildi. Esnafımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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