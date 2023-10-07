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        Haberler Gündem SON DAKİKA İNDİRİM Motorin fiyatı düştü! 7 Ekim 2023 bugün LPG, benzin ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim geldi

        Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmaya paralel olarak akaryakıt fiyatları da zam ya da indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Edinilen son bilgiye göre, bu sefer de motorin fiyatlarına indirim geldi. Hatırlanacağı gibi, bu hafta içerisinde peş peşe benzin fiyatlarına indirim gelmişti. Motorine gelen indirim ise 3 liraya yakın oldu. Peki, güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, akaryakıt fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 01:20 Güncelleme: 07.10.2023 - 01:20
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları son dakika... Brent petroldaki dalgalanma sürerken dövizde yaşanan değişkenlik nedeniyle akaryakıt fiyatları da zam veya indirim haberleriyle gündeme geliyor. Akaryakıtta bu hafta araç sahiplerini sevindirecek peş peşe haberler geldi. Benzin fiyatlarına art arda 2 kez indirim gelirken gözler motorine çevrilmişti. Edinilen bilgiye göre, 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatına da 3 liraya yakın indirim geldi. İşte 7 Ekim 2023 akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        • 2

          BU SEFER MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

          Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorine 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim geldi.

        • 3

          BENZİNE ÜST ÜSTE İNDİRİM GELDİ

          Hafta içerisinde benzin fiyatlarına önce 2 lira 10 kuruş; daha sonra 1 lira 17 kuruşluk indirim geldi.

        • 4

          Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

          İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

          Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.

        • 5

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

          Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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