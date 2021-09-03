İnci Çayırlı'ya veda

Kültür Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen İnci Çayırlı'nın törenine ailesi, dostları ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok isim katıldı.
Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başta sanat camiası olmak üzere baş sağlığı mesajı dileyerek, "İnci Çayırlı, her açıdan çok büyük bir sanatçıydı. Müstesna bir geleneğin temsilcisiydi. Müzik dünyamızın en önemli üstatlarının yanında yetişmişti. Yüksek sanat kalitesinin yanında genç sanatçılar için örnek teşkil eden duruşundan hiçbir zaman taviz vermemişti. Sadece sanatseverlere değil, bir hoca olarak yetiştirdiği öğrencilerin arasında da unutulmaz bir isim olarak kalmayı başardı. Sanata verdiği değer, Türk müziğine kattığı her şey için kendisine müteşekkiriz." diye konuştu.
Kızı Canan Atalay, annesinin yaklaşık 70 yıldır sanatına ve ülkesine duruşundan ödün vermeden saygıyla ve sevgiyle hizmet ettiğini söyledi.
Atalay, İnci Çayırlı gibi bir anneye sahip olmaktan dolayı onurlu olduğunu dile getirerek, "Kendisinin sesinden büyük bir keyifle dinlediğimiz ve 'Sana vasiyetimdir' dediği 'Birtanem'in sözleri gibi, 'Bir sabah kalktım bir tanem, sen yoksun...' Bana bıraktığın bu onurlu miras ve bana öğrettiğin her şey için minnettarım." ifadelerini kullandı.
MANEVİ OĞLU BAHADIR ŞENER: HER ŞEY İÇİN ONA MİNNETTARIM
Çayırlı'nın manevi oğlu Bahadır Şener de usta sanatçıyla yaklaşık 11 yıldır çalışma fırsatı bulduğunu aktararak, "Son 10 yıldır aralıksız her gün onunla beraberdik. Gerek Eskişehir'de gerek buradaki korolarda beraber çalıştık. Kendisi gördüğüm en büyük hanımefendidir. Bir İstanbul hanımefendisini kaybettik. Ben de kendi annemi kaybetmiş gibi hissediyorum. Çok anılarımız var. Birlikte çok güzel şeyler yaşadık. Bana çok şeyler öğretti. Her şey için ona minnettarım." dedi.
İnci Çayırlı'nın öğrencilerinden tambur sanatçısı Hakan Talu "Hoca çok güzeldi. İnsanlığı güzeldi. Okuması, dostluğu, şefliği, ruhu güzeldi. Önce ailesine ve herkese baş sağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.
MÜJDAT GEZEN: SESİN HEP KULAKLARIMDA ÇINLAYACAK
Törene gönderdiği videoyla katılan Müjdat Gezen, "İnci abla seni çok sevdiğimi en iyi sen bilirsin. Bizi bırakıp, gittin. Sen Türk sanat musikisine tek yönle hizmet etmedin. Yalnız sesinle, yorumunla değil, hocalığınla pek çok konuda yararın oldu. Sesin hep kulaklarımda çınlayacak." ifadelerini kullandı.
Törende ayrıca aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Bursa Devlet Korosu'ndan Haki Numanoğlu, Aşiyan Korosu'ndan Handan Kavas, öğrencisi Çiğdem Yarkın, Türk sanat müziği sanatçısı Melihat Gülses'in bulunduğu birçok isim konuşma yaptı.
İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?
1935 İstanbul doğumlu olan Çayırlı, Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1953 yılında girdiği İstanbul Belediye Konservatuarı’nın Folklor Tatbikat Topluluğu’nda Sadi Yaver Ataman’ın asistanı oldu. 1954'te İstanbul Radyosu'na girdi. Münir Nurettin Selçuk'un korosunda da yer aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti’nde şef yardımcısı olarak görev yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında defalarca konser verdi.
1977-1985 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Korosu'nu yönetti. 1988’den sonra İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu’nda genel sanat yönetmenliği yaptı. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun kurucu şefliğine getirildi, beş yıl bu görevi devam ettirdi.
1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen Çayırlı, “Çileli Bülbül” (1957), “Son Nefes” (1958) “Kadın Asla Unutmaz” (1968), “Ayrılık” (1972) gibi sinema filmlerinin müziklerini yaptı, ayrıca 2000 yılında belgesel film olarak çekilen “Nazım Hikmet Şarkıları” projesinde yer aldı.
İnci Çayırlı'nın Habertürk'teki Tarihin Arka Odası programında Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile sohbeti de uzun süre ilgiyle izlenmişti.
İnci Çayırlı’nın anıları, 2015 yılında Murat Derin tarafından “Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk – İnci Çayırlı’nın Anıları” adıyla kitap olarak Pan Yayıncılık tarafından basıldı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
VEDA... Son dakika: İnci Çayırlı'ya veda - Haberler/son-dakika-inci-cayirli-ya-veda-3181024
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!