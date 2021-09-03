İnci Çayırlı'ya veda

AA

Kültür Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen İnci Çayırlı'nın törenine ailesi, dostları ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başta sanat camiası olmak üzere baş sağlığı mesajı dileyerek, "İnci Çayırlı, her açıdan çok büyük bir sanatçıydı. Müstesna bir geleneğin temsilcisiydi. Müzik dünyamızın en önemli üstatlarının yanında yetişmişti. Yüksek sanat kalitesinin yanında genç sanatçılar için örnek teşkil eden duruşundan hiçbir zaman taviz vermemişti. Sadece sanatseverlere değil, bir hoca olarak yetiştirdiği öğrencilerin arasında da unutulmaz bir isim olarak kalmayı başardı. Sanata verdiği değer, Türk müziğine kattığı her şey için kendisine müteşekkiriz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kızı Canan Atalay, annesinin yaklaşık 70 yıldır sanatına ve ülkesine duruşundan ödün vermeden saygıyla ve sevgiyle hizmet ettiğini söyledi.

Atalay, İnci Çayırlı gibi bir anneye sahip olmaktan dolayı onurlu olduğunu dile getirerek, "Kendisinin sesinden büyük bir keyifle dinlediğimiz ve 'Sana vasiyetimdir' dediği 'Birtanem'in sözleri gibi, 'Bir sabah kalktım bir tanem, sen yoksun...' Bana bıraktığın bu onurlu miras ve bana öğrettiğin her şey için minnettarım." ifadelerini kullandı.

İnci Çayırlı'nın kızı Canan Atalay

MANEVİ OĞLU BAHADIR ŞENER: HER ŞEY İÇİN ONA MİNNETTARIM

Çayırlı'nın manevi oğlu Bahadır Şener de usta sanatçıyla yaklaşık 11 yıldır çalışma fırsatı bulduğunu aktararak, "Son 10 yıldır aralıksız her gün onunla beraberdik. Gerek Eskişehir'de gerek buradaki korolarda beraber çalıştık. Kendisi gördüğüm en büyük hanımefendidir. Bir İstanbul hanımefendisini kaybettik. Ben de kendi annemi kaybetmiş gibi hissediyorum. Çok anılarımız var. Birlikte çok güzel şeyler yaşadık. Bana çok şeyler öğretti. Her şey için ona minnettarım." dedi.

İnci Çayırlı'nın öğrencilerinden tambur sanatçısı Hakan Talu "Hoca çok güzeldi. İnsanlığı güzeldi. Okuması, dostluğu, şefliği, ruhu güzeldi. Önce ailesine ve herkese baş sağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

MÜJDAT GEZEN: SESİN HEP KULAKLARIMDA ÇINLAYACAK

Törene gönderdiği videoyla katılan Müjdat Gezen, "İnci abla seni çok sevdiğimi en iyi sen bilirsin. Bizi bırakıp, gittin. Sen Türk sanat musikisine tek yönle hizmet etmedin. Yalnız sesinle, yorumunla değil, hocalığınla pek çok konuda yararın oldu. Sesin hep kulaklarımda çınlayacak." ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Bursa Devlet Korosu'ndan Haki Numanoğlu, Aşiyan Korosu'ndan Handan Kavas, öğrencisi Çiğdem Yarkın, Türk sanat müziği sanatçısı Melihat Gülses'in bulunduğu birçok isim konuşma yaptı.

İnci Çayırlı

İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?

1935 İstanbul doğumlu olan Çayırlı, Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1953 yılında girdiği İstanbul Belediye Konservatuarı’nın Folklor Tatbikat Topluluğu’nda Sadi Yaver Ataman’ın asistanı oldu. 1954'te İstanbul Radyosu'na girdi. Münir Nurettin Selçuk'un korosunda da yer aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti’nde şef yardımcısı olarak görev yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında defalarca konser verdi.

1977-1985 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Korosu'nu yönetti. 1988’den sonra İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu’nda genel sanat yönetmenliği yaptı. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun kurucu şefliğine getirildi, beş yıl bu görevi devam ettirdi.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen Çayırlı, “Çileli Bülbül” (1957), “Son Nefes” (1958) “Kadın Asla Unutmaz” (1968), “Ayrılık” (1972) gibi sinema filmlerinin müziklerini yaptı, ayrıca 2000 yılında belgesel film olarak çekilen “Nazım Hikmet Şarkıları” projesinde yer aldı.

İnci Çayırlı'nın Habertürk'teki Tarihin Arka Odası programında Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile sohbeti de uzun süre ilgiyle izlenmişti.

İnci Çayırlı’nın anıları, 2015 yılında Murat Derin tarafından “Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk – İnci Çayırlı’nın Anıları” adıyla kitap olarak Pan Yayıncılık tarafından basıldı.