İnan Güney hakkında yeni soruşturma

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Savcılık Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmasını talep ettiği sevk yazısında İnan Güney’in Murat Ongun’a bağlı hareket ettiği iddia edildi.

Güney’in dosya kapsamında şüpheli olan bazı şahıslara usulsüz bir şekilde açık hava reklam işlerinin bazı şirketlere verilmesine aracılık ettiği ileri sürüldü. Yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Serkan Öztürk’ün fiili ortağı olduğu 3K isimli şirkete Beşiktaş Belediyesi iştirakinde geçmişte genel müdür olarak görev yapmasından kaynaklı ilişkilerini kullanarak iş pasladığı iddia edildi.

İnan Güney’in Beltaş Genel Müdürlüğü yaptığı döneme de vurgu yapılan tutuklamaya sevk yazısında Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde, verdiği usulsüz işler karşılığı elden gayri resmi para alarak haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Yakınları adına kurduğu şirketlere usulsüz iş verdiği, Murat Ongun ve Kağan Sürmegöz ile birlikte hareket ederek açık hava reklam sektöründe, usulsüz ve doğrudan iş verme süreçlerinde haksız kazanç elde edilmesinde rol oynayarak, milyonlarca Türk Lirası haksız kazanç elde edilmesine ve kamu zararına sebep olmasına neden olduğu ileri sürüldü.

İBB Başkan Danışmanı Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşinin eniştesi İbrahim Can Yaman hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçundan tutuklama talep edilen sevk yazısında, Murat Ongun ve ona bağlı hareket eden Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olduğu anlatıldı. Emrah Bağdatlı’nın yönlendirmesiyle şirket kurmuş olabileceği belirtilen yazıda bu şirket ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklarinden usulsüz iş ve ihaleler alınmasında, ihaleye teklif veren diğer kişilerle birlikte hareket ettiği ileri sürüldü. Böylelikle adrese teslim ihalelere muvazaalı teklif vermek suretiyle kendisinin ve diğer isimlerin ihaleleri kazanarak haksız kazanç elde edilmesinde rol oynadığı iddia edildi.