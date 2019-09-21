Erzurum'un merkez Yakutiye İlçesi'ne bağlı Arıbahçe Mahallesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında, 90 hane, 700 nüfusun yaşadığı köyde Metin Tosunoğlu'na ait evin damındaki otlar henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler Şakir ve Sırrı Tosunoğlu'nun evlerinin üzerindeki otlara da sıçradı.

KOVALARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

DHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, cami hoparlöründen köylüleri uyardı. Alevlerin sardığı alana gelen köylüler ellerinde kovalarla müdahale ederken, bir taraftan da tarla suladıkları derenin akıntısını bölge ye yönlendirdi.

Dere suyunun evlere yakın yerden geçirilmesiyle vatandaşlar ellerindeki kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.

3 EV VE 2 AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının köye yayılmasını önledi. Otların tutuşması sebebiyle yoğun dumanın çalışanları etkilememesi için pet şişelerde ayran dağıtıldı.

Korkuyla yüksek bölgelere çıkan kadın ve çocuklar, yangına müdahaleyi izledi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların kontrol altına aldığı yangında 3 ev 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Arıbahçe Mahallesi Muhtarı Naci Balıkçıoğlu, yangının çıkış sebebinin belli olmadığını söyledi.