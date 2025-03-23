İmamoğlu'na tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

AA'nın haberine göre Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Terör soruşturması kapsamında ise İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

DHA'nın haberine göre İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında savcılıktaki ifadeleri tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan sevk yazıları ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından iki kez ifadesi alınan İmamoğlu, 2 soruşturma kapsamında da tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık sevk yazısında, ‘kent uzlaşısı’ hakkında toplanan deliller ve adı geçen belediye meclis üyeleri ile ilgili bilgileri tek tek belirtti. Yapılan değerlendirmede, şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan’ın PKK/KCK terör örgütü siyasal alan sorumlularından olan Azad Barış ile yoğun ve süreklilik arz eden irtibatları, örgüt mensubu ile belediye personeli olan tanık beyanlarının içerikleri, mali analiz raporları içerikleri, Azad Barış ile firmaların ‘kent uzlaşısı’ faaliyetleri ve söylemlerine ilişkin açık kaynak tespit içerikleri, faaliyet doğrultusunda belediyelere sızdırılan belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile personellerden ibaret terör örgütü mensuplarının örgütsel bağlarına dair tespitleri bir arada değerlendiren savcılık, şüpheli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerde belediye meclis üyelerinin kendi onayıyla belirlendiğini söylediğini de dikkate aldı. Şüphelilerin ‘kent uzlaşısı’ faaliyetlerine bilerek iştirak ettiğini değerlendiren savcılık, PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işlediklerine kanaat getirildiğini belirtti.

Sevk yazısında, şüphelilerden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın kullandığı telefonun şifresini polislere vermediğini ve şüpheli Reform Vakfı kurucularından Mehmet Ali Çalışkan’ın polise yanında telefon olmadan teslim olduğunu belirten savcılık, bu şekilde ilişki ve irtibatlarının deşifresini engelleme amacında olduklarına kanaat getirildiği belirtildi. Ayrıca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ifadesinde hakkında terör örgütü mensubiyeti nedeniyle kamu davası açılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in seçilmesini kendisinin tavsiye ettiğine dair ifade verdiği de belirtilirken, kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu vurgulandı.

‘Terör’ soruşturması kapsamında şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan, 'suç örgütü kurma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘rüşvet almak’ ve ‘kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Yolsuzluk soruşturmasının 8 Ağustos 2024 tarihinde açılan bir dava kapsamında ifadeleri alınan tanıkların iddiaları üzerine, 18 Ekim 2024’de re’sen başlatıldığının belirtildiği sevk yazısında; basına yansıyan tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı teftiş raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporunun incelendiği belirtildi. İncelemeler sonrasında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan kişileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirip, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin ve hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’, ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ eylemlerini örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Örgütün hiyerarşisinde lider olarak Ekrem İmamoğlu’nun, yönetici olarak ise Murat Ongun’un tespit edildiği belirtilen sevk yazısında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı, ihalelere katılan kamu kurumu personeline yönelik dosyalar hazırlandığı, ‘kasa’ olarak ifade edilen kişilerin iş insanlarına ihale teminatı karşılığında rüşvet verdiği ve irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş insanlarının üzerine yapıldığı belirtildi. Ayrıca örgüt üyesi olarak geçen şüphelilerin belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen iş insanlarından ‘komisyon’ adı altında para aldıkları ve menfaatler karşılığında örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun ortak olduğu şirketler üzerinden kişisel zenginleşmesinin sağlandığı belirtildi.