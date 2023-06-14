Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası tesislerden ayrılırken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı.