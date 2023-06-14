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İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü

Giriş: 14.06.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşme sonrası tesislerden ayrılırken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in uğurladığı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, farklı araçlarla tesislerden ayrıldı.

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