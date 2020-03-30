30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, koronavirüse ilişkin İstanbul'da alınan tedbirleri açıkladı.
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İmamoğlu, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İstanbul’un yüzde 60’ı tehlike altında. Kent nüfusunun yüzde 15’i dışarı çıksa, 2.5 milyon kişi eder. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir" dedi.
SU KULLANIMI
İstanbulluların evde kalması sonrası artan su kullanımına dikkat çeken Ekrem İmamoğlu su tasarrufu konusunda da uyarılarda bulundu. İmamoğlu, "Barajlardaki doluluk oranı yüzde 65 ama bu dönem için iyi değil. Barajlarımız istediğimiz seviyede değil, suyu israf etmeyelim" diye konuştu.
"KANIM DONDU"
Sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğrafı hakkında konuşan İmamoğlu, "Süreci araştırdık. Metrobüs hattında 52 durak var, Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme'ye kadar. Bahsedilen hatla aynı saatte 65 kişi kullanmış metrobüsü. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş" diye tepki gösterdi.
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