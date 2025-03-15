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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İmamoğlu Ankara'da konuştu: Öyle de başaracağız, böyle de başaracağız | Son dakika haberleri

        İmamoğlu Ankara'da konuştu: Öyle de başaracağız, böyle de başaracağız

        CHP'nin önseçimdeki Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Başaracağız. Öyle de başaracağız, böyle de başaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye başaracak, hep birlikte olacağız. Kurtuluş yok tek başına, 23 Mart'ta hep birlikte görev başına. Güler yüzümüze, temiz kalplerimize yenilecekler" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:20 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:31
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        "Öyle de başaracağız, böyle de başaracağız"
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Ankara'da partililerle buluştu.

        Partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında Ankara'ya gelen İmamoğlu, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

        İmamoğlu, Ankara'nın, milli iradenin başkenti, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti ve ebedi istirahatgahı olduğunu belirterek, "Ankara'da olmak, milletin ve Atatürk'ün huzurunda olmak demektir. Bu duygular içerisinde buradayım." dedi.

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        Meclis'in, milletin en güçlü ve kapsayıcı iradesi olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "Biz, millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni belirlesin, başbakanlar, bakanlar Meclis'in içinden çıksın, Meclis'e hesap versin istiyoruz. Meclis hükümeti en etkili şekilde denetlesin istiyoruz. Çünkü Meclis, milli iradenin en güçlü, en kapsayıcı temsilcisidir. Milli iradenin bütün renkleri ve bütün sesleri mecliste buluşur." şeklinde konuştu.

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        Ülkedeki tüm cumhuriyetçilerin, demokratların, yurtseverlerin ve Atatürk sevdalılarının adım adım birleşip bütünleşmesini istediklerini dile getiren İmamoğlu, "Türkiye'yi o güzel aydınlık sabaha hep birlikte kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

        İmamoğlu, cumhurbaşkanı olarak seçilmesi halinde yapacaklarına ilişkin vaatlerini şöyle anlattı:

        "O sabah seçim kazanmanın değil, milletçe birliğimizi ve geleceğimizi kazanmanın mutluluğunu yaşayacağız. Artık hiçbir partinin diğerine düşman, terörist muamelesi yapmayacağı, herkesin kardeşçe yaşayacağı bir ülkeye uyanacağız. Herkesin düşüncesini özgür bir şekilde dile getirdiği bir ülkeye uyanacağız. Kimsenin kökenine, inancına, cinsiyetine, yaşam tarzına bakmadan insanı insan olduğu için seveceğiz. Bu toprakların bize öğrettiği terbiyeyle hareket edeceğiz."

        "İNSANCA YAŞAM KOŞULLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

        Seçimi kazanarak cumhurbaşkanı olması halinde, halkçı, sosyal adaletli ve güçlü bir düzen kurmaya girişeceklerini belirten Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

        "Hiç kimsenin piyasanın acımasız şartları altında mahkum olmamasını sağlayacağız. Herkesin barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel haklarına insanca yaşam koşullarına sahip çıkacağız. Üretenler, istihdam yaratanlar en sağlıklı yatırım ve ticaret şartlarına kavuşacak. Milletimiz bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu en güçlü biçimde hissedecek, bizzat yaşayacak. Çocuklarımız, evlatlarımız, bu vatanın en güçlü gelecek vaat eden sahipleri olduğunu hissedecek ve geleceğe güvenle bakacaklar."

        Güzel günlere yürekten inandığını ifade eden İmamoğlu, "Başaracağız. Öyle de başaracağız, böyle de başaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye başaracak, hep birlikte olacağız. Kurtuluş yok tek başına, 23 Mart'ta hep birlikte görev başına. Güler yüzümüze, temiz kalplerimize yenilecekler." diye konuştu.

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