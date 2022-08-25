İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı düştü

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Merkez Bankası ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) ağustosta, bir önceki aya göre 1.5 puan azalarak yüzde 76.7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), bir önceki aya göre 1.5 puan azalarak yüzde 76.6'ya düştü.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Ay 2021 2022 Ocak 75,4 77,6 Şubat 74,9 76,6 Mart 74,7 77,3 Nisan 75,9 77,8 Mayıs 75,3 78,0 Haziran 76,6 77,6 Temmuz 76,7 78,2 Ağustos 77,1 76,7 Eylül 78,1 Ekim 78,0 Kasım 78,1 Aralık 78,7