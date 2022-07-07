İlaç yazdıramayınca iki görevliyi darbetti!

DHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ilaç yazdırmak için hastaneye gelen ve kendisinde ilaç göründüğü için yeni reçete yazılmayınca tepki gösteren Tamer Ali S. (38), uyarıda bulunan 1'i kadın 2 güvenlik görevlisine saldırıp, darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Sarı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saat 10.00 sıralarında Gemlik Devlet Hastanesi´nde meydana geldi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Rapor ile aldığı ilacı yazdırmak için psikiyatri kliniğine gelen Tamer Ali S., kendisinde ilaç göründüğü için reçetesi yazılmayınca koridorda yüksek sesle konuşarak tepki gösterdi. Tamer Ali S., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Zafer Atıl (53) ile Özlem Özer´e (48) saldırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hastane koridorunda cep telefonuyla konuşan saldırganın, güvenlik görevlisi Zafer Atıl tarafından uyarıldığı görülüyor. Yüksek sesle konuştuğu için uyarılan Tamer Ali S., bunun üzerine Atıl´a yumruk atıyor. Diğer güvenlik görevlisi Özlem Özer de şüpheliyi engellemek isterken, darba maruz kalıyor. Hastane çalışanlarının ve hastaların araya girmesiyle güvenlik görevlileri saldırganın elinden kurtarılıyor.

Olayın ardından gözaltına alınan Tamer Ali S., Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE DE 2 HASTAYI BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan Tamer Ali S.'nin 25 Ağustos 2021´de yine Gemlik Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde ilaç yazdırmak için sıra beklerken tartıştığı 2 hastayı bıçaklayarak yaraladığı, olayın ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yasa gereği gözlem altında alınarak, Bursa Şehir Hastanesi´nde, yüksek güvenlikli psikoloji servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.