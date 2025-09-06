İl Emniyet müdürüne görevden uzaklaştırma
Emniyet Genel Müdürlüğü: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı.
Giriş: 06.09.2025 - 14:42 Güncelleme: 06.09.2025 - 14:54
Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
