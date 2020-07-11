Kamuda çalışan işçilerin ikramiye tarihlerine ilişkin takvim yayımlandı. Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince ilave tediyelerde ilk taksit ödemesi 27 Temmuz'da, ikinci taksit ödemesi ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı maddesinde "4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan kanunun 3'üncü maddesine göre 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14/12/2020 tarihinde ödenmesine; 6772 sayılı Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi