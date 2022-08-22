İkisi eski belediye başkanı 5 kişi kaza kurbanı!

Kazada kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz ile yanındaki Yunus Sazboğaz (29) ile Adnan Zeybek (63) ise yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan Sazboğaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 5 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralıların ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.