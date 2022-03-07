İkinci toplantı için detaylar belli oldu

Son dakika haberine göre 6 muhalefet liderinin ikinci toplantısı için 27 Mart tarihi kesinleşti. Toplantının ev sahipliğini DEVA Partisi yapacak.

Toplantının yeri ise henüz netleşmedi. 12 Şubat'taki ilk toplantıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ahlatlıbel'de ev sahipliği yapmıştı.

Önümüzdeki zirveye ise Demokrat Parti'nin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.