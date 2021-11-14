İkinci el araç alacaklar dikkat!

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Show Haber'den Hazan Çeliksoy'un haberine göre; Orhan Rençber'in benzinli diye aldığı araç dizel çıktı, parasını geri almak isterken aracın çalıntı olduğunu öğrendi. Şok üstüne şok yaşadı. Orhan Rençber, 2017 model bir aracı internetten satın aldı. Aracı ekspertize götürdü ancak hiç bir sorun çıkmadı.

Orhan Rençber "Bir polis memuru aradı, aracın plakasını söyledi, adımı soyadımı söyledi, dedi bana bu araç çalıntı araç, araç mobeseye takılıyor dedi."

Rençber, satın aldığı kişiden şüphelendiğini söyledi "Hiç notere girmemeye çalışıyordu. Kaçmak ister gibi bir hali vardı" dedi.

Araca 97 bin lirasını yatırdıktan kısa bir süre sonra polisten aldığı telefonla aracın çalıntı olduğunu öğrendi. Aracı bağlanan Orhan Rençber'in 97 bin lirası çöpe gitti. Talihsiz adam "Psikolojim bozuldu" dedi.