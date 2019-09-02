SON DAKİKA!

02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte yüzde 1.5 ile piyasa beklentilerinin altında daraldı.
ÇEYREKLİK BAZDA BÜYÜME YÜZDE 1.2 OLDU
Türkiye ekonomisinde çeyreklik bazda ise yüzde 1.2 büyüme kaydedildi. 2019'un tamamında ise sıfır büyüme öngörülüyor.
Yılın ikinci çeyreğinde üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon TL oldu.
SANAYİ SEKTÖRÜ YÜZDE 2.7, İNŞAAT YÜZDE 12.7 DARALDI
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3.4 arttı, sanayi sektörü yüzde 2.7 ve inşaat sektörü yüzde 12.7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0.3 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.2 arttı.
HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 1.1 DARALDI
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1.1 azaldı.
DEVLETİN TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 3.3 BÜYÜDÜ
Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3.3 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22.8 azaldı.
MAL VE HİZMET İHRACATI YÜZDE 8.1 ARTTI
Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 8.1 artarken ithalatı ise yüzde 16.9 azaldı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 21.1 ARTTI
İşgücü ödemeleri, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21.1, net işletme artığı/karma gelir yüzde 9.9 arttı.
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 35.6 iken bu oran 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 37.1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47.2'den yüzde 44.6'ya düştü.
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