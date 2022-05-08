İki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler öldü!

AA

Ramazan Çınar'ın (44) kullandığı 48 AEH 094 plakalı motosiklet, Osman Kaya Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Sadi Kara (73) idaresindeki 48 FJ 599 plakalı motosikletle çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE 280 METRE SÜRÜKLENDİ

Yaralanan Çınar ile Kara'nın motosikletinde bulunan Durkadın Kara (71) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çınar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerine gelen ölen kişilerin yakınları, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafında güçlükle sakinleştirildi.

Bu arada polis ekipleri, Çınar'ın motosikletinin çarpışmanın etkisiyle 280 metre sürüklendiğini tespit etti. Kara'nın motosikleti ise parçalanarak kullanılmaz hale geldi.