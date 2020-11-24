İki kişinin öldüğü metroda göçük davasında karar!

DHA

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Taner Kalakçı, Hasan Baştan, Umut Terzi, Serkan Vural, Oytun Keçecioğlu, Özer Aydemir, Ali Ferhat Ağmış, Metin Bilgin, Mustafa Kızıldağ, Mustafa Yurt, Naim Mesut Tüzün, İlker Kır, Vahit Çolak, Rıfkı Töremez ve Haluk Ulutaş katıldı.

DHA'da yer alan habere göre, duruşmaya olayda yaşamını yitiren özel güvenlik görevlileri Mehmet Altun ve Güray Halat'ın yakınları ve tarafların avukatları da katıldı.

Söz alan Mehmet Altun ve Güray Halat'ın ailelerinin avukatı Doğan Kocabey, sanıkların, "Bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme karar verileceğini belirterek sanıklara son sözlerini sordu. Bütün sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerine karar verilmesini istediler.

9 SANIK 'BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK' SUÇUNDAN CEZALANDIRILDILAR

Mahkeme, yüklenici firmanın proje müdürü Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez, jeoteknik şefi Ali Ferhat Ağmış, tünel şefi Taner Kalakçı, depo sahası şefi Vahit Çolak, metro inşaatının alt yüklenici firmasının proje müdürü Haluk Ulutaş, tüneller şefi Hasan Baştan, kısım şefi Necmi Mercan ve depo sahası şefi Mustafa Kızıldağ "Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

7 ŞÜPHELİNİN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanıklar Naim Mesut Tüzün, Metin Bilgin, İlke Kır, Özer Aydemir, Oytun Keçecioğlu, Serkan Vural ve Umut Terzi'nin üzerine atılı, "Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan beraatlerine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2018 tarihinde inşaat faaliyeti devam eden Dudullu-Bostancı metro aktarma istasyonunda göçük meydana geldiği, istasyonun yanında bulunan sitenin güvenlik görevlileri Güray Halat ve Mehmet Altun'un göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

İddianamede, aralarında yüklenici firmanın proje müdürü Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez'in bulunduğu 16 şüphelinin asli kusurlu, hayatını kaybedenlerin de kusursuz olduğu kaydediliyor. İddianamede şüphelilerin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.