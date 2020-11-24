İki kişinin öldüğü metroda göçük davasında karar!

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Taner Kalakçı, Hasan Baştan, Umut Terzi, Serkan Vural, Oytun Keçecioğlu, Özer Aydemir, Ali Ferhat Ağmış, Metin Bilgin, Mustafa Kızıldağ, Mustafa Yurt, Naim Mesut Tüzün, İlker Kır, Vahit Çolak, Rıfkı Töremez ve Haluk Ulutaş katıldı.
DHA'da yer alan habere göre, duruşmaya olayda yaşamını yitiren özel güvenlik görevlileri Mehmet Altun ve Güray Halat'ın yakınları ve tarafların avukatları da katıldı.
Söz alan Mehmet Altun ve Güray Halat'ın ailelerinin avukatı Doğan Kocabey, sanıkların, "Bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme karar verileceğini belirterek sanıklara son sözlerini sordu. Bütün sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerine karar verilmesini istediler.
9 SANIK 'BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK' SUÇUNDAN CEZALANDIRILDILAR
Mahkeme, yüklenici firmanın proje müdürü Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez, jeoteknik şefi Ali Ferhat Ağmış, tünel şefi Taner Kalakçı, depo sahası şefi Vahit Çolak, metro inşaatının alt yüklenici firmasının proje müdürü Haluk Ulutaş, tüneller şefi Hasan Baştan, kısım şefi Necmi Mercan ve depo sahası şefi Mustafa Kızıldağ "Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.
7 ŞÜPHELİNİN BERAATİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme, sanıklar Naim Mesut Tüzün, Metin Bilgin, İlke Kır, Özer Aydemir, Oytun Keçecioğlu, Serkan Vural ve Umut Terzi'nin üzerine atılı, "Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan beraatlerine karar verdi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2018 tarihinde inşaat faaliyeti devam eden Dudullu-Bostancı metro aktarma istasyonunda göçük meydana geldiği, istasyonun yanında bulunan sitenin güvenlik görevlileri Güray Halat ve Mehmet Altun'un göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
İddianamede, aralarında yüklenici firmanın proje müdürü Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez'in bulunduğu 16 şüphelinin asli kusurlu, hayatını kaybedenlerin de kusursuz olduğu kaydediliyor. İddianamede şüphelilerin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!