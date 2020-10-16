Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İlçede 3 yıl önce Soner Kızılırmak (36) ve Murat Uğur Pınarbaş (29) isimli iki arkadaşın 4 ay arayla kayboldukları ve hâlâ bulunamadıkları olayla ilgili olarak gözaltına alınan Fatih B. (37) hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, kayıp aileleri tarafından ortaya atılan suçlama nedeniyle günlerce kazı yapılması ve göletlerde su altı araması yapılmasına rağmen kayıplarla ilgili bir ize rastlanılamamıştı.

Cinayet suçlamasıyla yakalandığında cebinden 8 kişilik infaz listesi çıkan Fatih B. ise, bu olayda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Jandarma ise hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 5 ayrı suçtan aranan ve 56 tane devam eden yargılaması olan firari şüphelinin Honaz ilçesinde saklandığı adresi belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT),Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Fatih B'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. "Teslim ol" çağrısına elindeki tabancaya mermi sürerek cevap veren ve kaçma girişiminde bulunan şüpheli, JASAT tarafından yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet mermi ile kristal adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınarak Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Fatih B., sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.