İki kişi kurtarıldı! O kentte tipi!

DHA

Son dakika haberine göre Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl Turizm Merkezi´ne gitmek için Bayburt'tan otomobille yola çıkan 2 kişi, Aydıntepe ilçesi Soğanlı Dağı'ndaki Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobille yolda kaldı.

112 ACİL'İ ARAYIP YARDIM İSTEDİLER

DHA'da yer alan habere göre telefonla 112 Acil'den yardım isteyen 2 kişi için bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

EKİPLER 3 SAAT SONRA ULAŞABİLDİ

Ekipler, kar nedeniyle kapanan yolu açıp yaklaşık 3 saat sonra mahsur kalanlara ulaştı.

İLÇE MERKEZİNE İNDİRİLDİLER

Otomobilin çevresinde biriken karı kürekle açmaya çalışan 2 kişi yayladan alınarak ilçe merkezine indirildi.