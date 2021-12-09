İki il sınırının tespitine dair karar Resmi Gazete'de

Gümüşhane ve Trabzon illeri arasındaki sınırların tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda; Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sınırının tespitine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.