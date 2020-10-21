Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Beytullah Güraslan getirilirken, şikayetçi avukatları Çağla Gül Bulut ve Şükrü Acar katıldı. Duruşmaya sanığın avukatı katılmadı.
CEZAİ SORUMLULUĞU TAM
DHA'nın haberine göre, mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen raporda sanığın olay nedeniyle cezai sorumluluğunun tam olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Fatma Güraslan ile sanık Beytullah Güraslan'ın olaydan yaklaşık on gün önce resmi nikahla evlendiklerini, sanığın olaydan önce iş nedeniyle yurtdışına çıktığını belirtti. Tutuklu sanığın yurtdışından döndüğü gün maktulle arasında tartışma çıktığını ifade eden savcı, sanığın mutfakta bulunan bıçak ile maktulün vücuduna 21 defa vurarak ölümüne neden olduğunu kaydetti.
BEYANLARINA İTİBAR EDİLEMEZ
Sanığın soruşturma aşamasındaki ifadesine de mütalaasında yer veren savcı, sanığın olay gecesi eşinin kendisinden ayrılmak istediğini söylediğini, belirtti. Sanığın maktulün ölümcül bölgelerine yönelik öldürmeye elverişli bıçakla darbeler vurduğunu ifade eden savcı, maktulün haksız tahrik altında suçu işlediğine dair yeterli delil olmadığını ve bu yöndeki beyanlarına itibar edilemeyeceğini ifade etti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
Mütalaada tutuklu sanık Beytullah Güraslan'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanık Güraslan ise "Avukatım ile birlikte esas hakkında savunma yapacağım. Tutukluluk halim ile ilgili diyeceğim bir şey yoktur" dedi.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ
Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanığın avukatıyla birlikte savunma yapabilmesi için duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 24 Ekim 2018'de öldürülen maktul Fatma Güraslan'ın eşi sanık Beytullah Güraslan ile olaydan kısa süre önce evlendikleri anlatılıyor. Sanığın olaydan önce iş nedeniyle yurt dışına çıktığı belirtilen iddianamede, olay gecesi maktul ile telefonla görüşen sanığın İstanbul'a geldiği ve evde çift arasında tartışma çıktığı ifade ediliyor.
Çıkan kavgada sanığın, eşi Fatma Güraslan'ı 21 kez bıçaklayarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, Beytullah Güraslan'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
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