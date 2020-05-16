Antalya'nın Manavgat ilçesi Gültepe Mahallesi'nde ikamet etmekte olan N.S., eşini sosyal medya üzerinden sürekli rahatsız ettiğini iddia ettiği M.A.K. isimli kişiyi av tüfeğiyle yaraladı. Mağdurun kullandığı araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mağdur vurulduktan sonra aracıyla olay yerinden yaralı olarak kaçıp Sarılar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna sığındı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
İHA'da yer alan habere göre çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan adam, aracından çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli N.S., evinin 200 metre ilerisinde yakalandı. İfadesinde, olayda kullandığı av tüfeğini evinde sakladığını beyan etti. Gözaltına alınan N.S. adliyeye sevk edildi.
KOCASINI GÖRÜNCE KAÇMAK İSTEDİ
İddiaya göre, M.A.K. isimli kişi sosyal medya üzerinden bir kadın fotoğrafıyla açtığı hesaptan N.S.’nin eşine arkadaşlık isteği gönderdi. İsteği gören ve tanıdığı birçok kişinin de arkadaş olduğunu gören N.S.’nin eşi isteği kabul etti. İsteği kabul etmesinin ardından rahatsız edici teklifler gelmesi üzerine durumu eşine anlattı. N.S., eşinin sayfasından M.A.K. ile birkaç gün görüştükten sonra kendisini buluşmak üzere Gültepe Mahallesi girişinde bulunan çocuk parkına çağırdı. Aracıyla çocuk parkına gelen M.A.K., kadını değil de eşini görünce kaçmak istedi. Kaçtığı sırada araca açılan ateş sonucunda yaralandı. Yaralı halde yaklaşık 2 kilometre ters yönde yol alarak akaryakıt istasyonuna kadar geldi.
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