İğrenç olaya 5 tutuklama!

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibinden yardım isteyen P.A.'nın (23), cinsel istismara uğradığı ve bir kişi tarafından para karşılığı fuhşa zorlandığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen P.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen U.S., E.A.K., S.S.Ç., T.K. ve R.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.