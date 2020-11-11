Şoke eden savunma! Halk otobüsünde iğrenç olay!

DHA

Bursa'da, dün merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi´nde seyir halinde olan 93 hat numaralı Uludağ Üniversitesi-Terminal güzergahında sefer yapan halk otobüsünde iğrenç bir olay meydana geldi. Yolculardan Bahar B. (25),otobüsten ineceği duracağa yaklaşınca eşyalarını toparlamak istedi.

POLİS ZANLIYI GÖZALTINA ALDI

DHA'da yer alan habere göre Bahar B. çantasını hazırlarken hemen önünde duran Mustafa Ç.´nin kendisine bakarak, kendini tatmin ettiğini fark etti. Bunun üzerine Bahar B., bağırarak tepki gösterdi.

Bahar B.´nin, Mustafa Ç.´nin kendisine ve yanında oturan yolcu Şule K.´ye (22) bakarak kendisini tatmin ettiğini söylemesi üzerine diğer yolcular da şüpheliye tepki gösterdi. Şoför, yaşananların ardından otobüsü durdurarak, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iki kadının şikayeti üzerine Mustafa Ç.´yi gözaltına aldı.

"İKİ TARAFLI OLDUĞUNU SANDIM" SAVUNMASI

Bu arada yolculardan biri, Mustafa Ç.´nin kendini savunduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bahar B.´nin Mustafa Ç.´ye, "Bunun izahı yok, kızınız var. Belki daha önce de yaptınız. Ben ses çıkardım, belki ses çıkarmayanlar da vardır" demesi ve Mustafa Ç.´nin de, "Ne olduğunu hatırlamıyorum. Gözlerimi görmüyor musun ben bir madde kullanıyorum, onun etkisindeyim. Benim de kız çocuğum var. Ben bir şey yapmadım" dediği anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde aynı zamanda Mustafa Ç.´nin "Ben iki taraflı olduğunu sandım" demesi ise dikkat çekti.