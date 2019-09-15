Iğdır'da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp hastanede tedavi gören bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Iğdır'da 6 Haziran 2018'de devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Eylül'de şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Bakanlığın Twitter hesabından, Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

8 AYLIK YİĞİT'TEN ŞEHİT BABAYA VEDA

AA'nın haberine göre, Iğdır'da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hatipoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Sabancı Merkez Camisi avlusuna getirildi. Buradaki törene, şehidin babası Mustafa, annesi Hülya, eşi Cennet ve 8 aylık oğlu Yiğit Remzi Hatipoğlu ile Adana Vali Vekili Mustafa Aydın, vali yardımcıları Mustafa Yavuz, Zafer Öz, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Buruk Mezarlığı Şehitliğine defnedildi.

'BEN NEREYE GİDEYİM YÜREĞİME ATEŞ DÜŞTÜ'

İHA'nın haberine göre, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana gelince anne Hülya Hatipoğlu gözyaşlarına boğuldu. Anne Hatipoğlu'nun, "Beni gömseydiniz ben görmeyim oğlumun nasıl gömüldüğünü. Nasıl dayanırım yavrum annem o beni gömecekti, ben onu gömmeye geldim. Ben nereye gideyim yüreğime ateş düştü" diye ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Şehidin annesini kadın komutan teskin etti. Şehidin babası Mustafa Hatipoğlu da tören alanında ayakta duramayınca bir sandalyeye oturtuldu.

Şehidin eşi Cennet Hatipoğlu da eşini kaybetmenin acısıyla yıkıldığı için törene sedye ile gelebildi. Bir süre eşinden geriye kalan 8 aylık oğlu Yiğit Remzi Hatipoğlu'nu kucağında tuttu. Ancak yaşadığı acıdan dolayı bebeğini yakınları aldı. Genç anne eşinin tabutuna bakarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu. Şehidin oğlu ise her şeyden habersiz biberonla su içerken, babasının tabutuna son kez bakması herkesi duygulandırdı.