Iğdır'daki çifte cinayetin zanlısı baba tutuklandı

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Iğdır'ın Halfeli beldesi kırsalında 12 Nisan'da tarlada ölü bulunan Kemal Araslı (34) ile arkadaşı Yaşar Karadağ (33) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Araslı'nın babası Mehmet (64) ve kardeşi İbrahim Araslı (27) gözaltına alındı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim Araslı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Araslı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan baba Araslı'nın jandarmadaki ifadesinde, tarlada gördüğü iki kişiyi hırsız zannettiğini, korkutmak amacıyla ateş açtığını ve bunların oğlu ile arkadaşı olduğunu bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.

(solda) Kemal Araslı, (sağda) Yaşar Karadağ

TEK EL ATEŞ İLE 2 CAN ALDI

Cinayette kullanılan kalaşnikof silah, baba Araslı'nın gösterdiği yerde ele geçirildi.

Mehmet Araslı'nın olayda Kaleşnikof marka otomatik silahla tek el ateş ettiği ve silahtan çıkan kurşun ile oğlu ve arkadaşının ölümüne yol açtığı ortaya çıkmıştı.