Iğdır'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

DHA

Kaza, gece saatlerinde Iğdır´a bağlı Kervansaray köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Sulucem bölgesinden aldığı Afgan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 AKK 509 plakalı minibüs, Iğdır´a bağlı Kervansaray köyü yakınlarında virajlı yolda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan minibüste bulunan 3 kaçak göçmen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; araçta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 25 dolayındaki kaçak göçmen ile sürücünün, olay yerinden yaya olarak kaçtıkları öğrenildi.

Yaralanan 3 kişi, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü Jandarma, kazadan sonra kaçan sürücü ve kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.