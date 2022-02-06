İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı!

Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde metro çalışması nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda karşı yönlerden gelen iki İETT otobüsü çarpıştı.

Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı.Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.