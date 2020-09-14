İETT otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı!

DHA

İstanbul'da, bu sabah, Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Sefaköy mevkiinde Atatürk Havalimanı yönünde bir kamyonet, önünde seyreden İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan iki kişi araçta sıkıştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

DHA'da yer alan habere göre olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi.