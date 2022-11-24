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Bakırköy'de İETT otobüsünün minibüse çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsü minibüse çarptı. Feci kazada 4 kişi yaralandı

Giriş: 24.11.2022 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var
AA

İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, İETT otobüsünün sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KAFENİN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan otobüs, önce yolcu indirmek için yolda bekleyen minibüse çarptı, sonra da kaldırıma çıkıp bir kafenin duvarına vurarak durabildi.

Kazada, otobüs sürücüsüyle 3 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye giderken aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandın kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, minibüs sürücüsünün yolcuları indirdikten sonra trafik ışıklarında beklemesi yer alıyor. Daha sonra arkadan gelen İETT otobüsünün, minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp kafenin duvarına vurması görüntülere yansıyor.

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