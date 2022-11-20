İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı! 7 kişi yaralandı

AA'da yer alan habere göre kazada, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen M.A'nın kullandığı servis minibüsü, Y.A. idaresindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.

İETT aracındaki diğer yolcular ise bölgeye gelen farklı bir İETT otobüsüne aktarıldı.

Servis minibüsündekilerin Esenler'de bir düğüne katılmak için İstanbul'a geldikleri, kentten ayrılırken kazanın yaşandığı öğrenildi.