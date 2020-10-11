Suriye'nin İdlib şehrinin kuzeyindeki Maarat al-Ikhwan bölgesi yakınlarında Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütüne ait silah deposunda patlama meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, depodaki mühimmatlar art arda patlarken, kamplarda yaşayan mülteciler korku dolu anlar yaşadı. Yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.