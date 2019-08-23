Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Türk ve Rus yetkililer arasında İdlib dosyasını ele almak için dün acil olarak düzenlenen görüşmeler, Beşar Esad rejim güçlerinin stratejik Han Şeyhun kasabasının çevresini ele geçirmek için harekete geçmesini engelleyemedi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Rejim güçleri ile rejim yanlısı milislerin İdlib kırsalının güney kısmında yeniden ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Han Şeyhun’un doğusunda yer alan stratejik “Ter’i” tepesini ele geçirdiği belirtiliyor.

Rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. İdlib’deki muhalif grupları kapsayan “Cephe Vataniyye lit-Tahrir”den yapılan açıklamada, “Çatışma henüz bitmedi, savaş çok uzun. Biz buna hazırız” denildi. Ancak Muhaliflerin alan kaybı İdlib’in güneyinde devam ediyor.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Han Şeyhun kasabası ile Hama’nın kuzey kırsalındaki bölgelerde sivillerin durumu konusunda belirsizlik devam ediyor. Bu arada Türk ve Rus garantörler arasında bu bölgelerin kaderini belirlemek ve yeni uzlaşılara varmak için müzakereler yürütüldüğü belirtiliyor. Diğer taraftan Türkiye taraflara bölgedeki askeri birliklerini çekmeyeceğini ilettiği öğrenildi.

İKİ YENİ GÖZLEM NOKTASI

Hali hazırda devam eden müzakerelerde, Morek’teki Türk gözlem noktasının kalması, Han Şeyhun’un kuzeyinde ve batısında iki yeni gözlem noktası kurulması, rejimin İdlib’in güney kırsalındaki el Hubeyt beldesine doğru ilerleme kaydettiği bölgelerden çekilmesi konusunda bir eğilim ortaya konduğu belirtiliyor.

TÜRK NOKTASINA İKMAL YOLUNUN AÇILMASI

Suriye muhalefetinden kaynakların Habertürk’e yaptığı açıklamalara göre Türkiye, Rus tarafı ile yapılan müzakerelerde, Han Şeyhun ve el Nemr tepesinden geçen M5 otoyolu yönünden Morek’teki Türk noktasına ikmal yolunun açılması konusunda ısrarcı olduğu, Hama’nın kuzey kırsalındaki ilçe ve beldelere Kefr Zita, Latamne, Morek, el Sayyad, Latmeen, Lahaya, el Buveyde, Maarkaba ek olarak İdlib’in güney kırsalındaki Han Şeyhun’un her iki tarafın askerî mevcudiyetinden yoksun olduğuna, nitekim gruplar oralardan çekildikten sonra Suriye rejimi güçlerinin oralara girmediğine dikkat çektiler.

REJİM GÜÇLERİ KENT MERKEZİNDE

Kaynaklar, Latamne cephesindeki el Zalakiyyat, el Masasine ve el Zekat köylerinde rejim güçlerinin yoğun bir mevcudiyetinin olduğuna işaret ettiler. Han Şeyhun içinse şunu söylemek mümkün: Rejim güçleri ve ona destek olan milisler, Han Şeyhun ormanında, el Fakir barikatında, el Nemr tepesinde, el Fetih vadisinde, Syriatel tepesinde ve kasabanın kuzeybatısındaki bir mahkeme binasında konuşlu durumda olup kent merkezine bugün itibari girdikleri belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEN BÖLGEYE ASKERİ SEVKİYAT

İdlib’de artan riskler üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye askeri sevkiyatlarını ve lojistik desteğini sürdürüyor. Keferlossi bölgesinden askeri lojistik yollayan TSK özellikle 8 nolu askeri üssümüzün bulunduğu Maaretilnuman hattına yapılıyor.

Diğer taraftan İdlib’de artan çatışmalar nedeniyle sivilleri hızla kentin güneyinden kuzeyine doğru hareket halinde oldukları öğrenildi. Hali hazırda 140 bini aşkın sivilin İdlib’in kuzeyindeki Atme hattına geçtiği belirtiliyor.

BAYRAMDA GİDENLER HIZLA DÖNÜYOR

Kurban Bayramı nedeniyle sınırın Suriye tarafına geçen ailelerin ise kentteki artan riskler nedeniyle Türkiye’ye dönüşlerini hızlandırdığı gözlendi. Hali hazırda 35 bini aşkın Suriyeli geçiş yaptığı belirtiliyor. Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri de devam ediyor. 200 aşkın Suriyelilerin geçişleri de bugün itibari ile sağlandı.