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Kilis'te 2 işçi göçük altında kaldı

Kilis'te içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda 2 işçi enkaz altında kaldı. Arama çalışmalarında bir işçi kurtarıldı

Giriş: 16.12.2022 - 14:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İçme suyu hattında göçük! 2 işçi toprak altında kaldı
İçme suyu hattında göçük! 2 işçi toprak altında kaldı
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AA

Kilis'te bir köye yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğerini kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA'da yer alan habere göre, Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

İki işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İşçilerden biri, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Diğer işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor. Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi de bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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