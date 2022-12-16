İçme suyu hattında göçük! 2 işçi toprak altında kaldı

AA'da yer alan habere göre, Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Kilis'te bir köye yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğerini kurtarma çalışmaları sürüyor.

İşçilerden biri, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Diğer işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor. Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi de bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını takip etti.