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İçişleri Bakanlığı'ndan taksi şoförlerine 12 kural hatırlatması

İçişleri Bakanlığı, "Bakanlığımızca son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlandı. Bu görseller ile farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz" paylaşımında bulundu

18.10.2021 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: İçişleri'nden taksi şoförlerine 12 kural hatırlatması - Haberler
İçişleri'nden taksi şoförlerine 12 kural hatırlatması
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "81 İl valiliğine gönderilen bu görseller aynı zamanda ülkemizde yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin de anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandı" ifadeleri yer aldı. Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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