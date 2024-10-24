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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri'nden görüntülerle ilgili soruşturma

        İçişleri'nden görüntülerle ilgili soruşturma

        İçişleri Bakanlığı, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının hemen ardından olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:20
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        Görüntülerle ilgili soruşturma
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        Ankara'da 5 kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin de yaralandığı TUSAŞ'taki terör saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        Edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, terör saldırısının hemen ardından olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
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