İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na seçmen çağrısı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu´nun; YSK´da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.