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İçişleri duyurdu! Kara para aklama operasyonunda çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüphelinin gözaltına alındığını ve 1 milyar TL'nin üzerinde malvarlığına el konulduğunu duyurdu

Giriş: 13.06.2023 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Kara para aklama operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı! 1 milyar TL'ye el konuldu - En son haberler
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturma, 13 Haziran 2023 günü operasyona dönüştürülerek; İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın
illerinde 23 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen bu soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, ülkemizde var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına elkonmuştur. Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon Türk Lirası üzerinde nakit ve mücevherat cinsinden kıymet ele geçirilmiştir."

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