İçişleri duyurdu! KADES'e uluslararası ödül

İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Parlamenterler Asamblesince, Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ödül verildiği duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES Uygulaması'na verilen ödül, Bakanımız Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya takdim edildi" denildi.