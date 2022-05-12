DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu' başlatıldı.

551 PERSONEL GÖREV ALDI

DHA'nın haberine göre, Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca yürütülen operasyonda; jandarma komando, asayiş komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 551 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.