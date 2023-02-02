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30 büyükşehirde, valiler başkanlığında toplantı

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehirde valiler ve kaymakamlar başkanlığında belediye başkanları, muhtarlar, ticaret ve ziraat odası başkanları ile esnaf ve sanatkarların katılımıyla toplantı düzenlendiğini duyurdu

Giriş: 02.02.2023 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İçişleri duyurdu! 30 büyükşehirde eş zamanlı toplantı - Güncel haberler
DHA

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehirde valiler ve kaymakamlar başkanlığında eş zamanlı olarak belediye başkanları, muhtarlar, ticaret ve ziraat odası başkanları ile esnaf ve sanatkarların katılımıyla toplantı düzenlendiğini duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre toplantılarda, 2022 yılı kamu hizmetlerinin değerlendirildiği ve 2023 yatırım planlarının görüşüldüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı sunulması, vatandaşın bu hizmetlere erişiminin sürekli olarak en üst seviyede tutulması, 2022 yılı kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi, 2023 yatırım plan ve hedeflerinin görüşülmesi amacıyla valiler ile kaymakamlar başkanlığında toplantılar düzenlenecek. Toplantılar, illerde merkez ilçelerde valinin başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, esnaf ve sanatkarlar, ticaret ve ziraat odası başkanları; ilçelerde ise kaymakam başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, esnaf ve sanatkarlar, ticaret ve ziraat odası başkanlarının katılımlarıyla şubat ayının ilk haftasında yapılacak.

Toplantıların ilki, bugün 30 büyükşehirde eş zamanlı olarak yapıldı. Valiler ve kaymakamlar başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarında; özellikle muhtarların talepleri alınırken, ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı. İlerleyen günlerde diğer illerde de toplantılar düzenlenecek.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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