Son dakika: İçişleri duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu

HABERTURK.COM

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensubunun, 1989'da terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 194'e ulaştı.