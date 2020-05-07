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İçişleri Bakanlığı, "Pazar Yerleri" konulu genelge ile pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan kararı 11 Mayıs'tan itibaren kaldırdı.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de kamu düzenini korumak ve salgının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirmek amacıyla il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kuralların daha önce valiliklere bir genelgeyle gönderildiği, pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlandığı hatırlatıldı.

Genelgede, kaydedilen olumlu gelişmelerle Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda pazarlarda zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik tedbirlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında değerlendirildiği ifade edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs‘tan itibaren geçerli olmak üzere daha önceki genelgede belirtilen söz konusu pazarcı esnafına yönelik kısıtlamanın kaldırılabileceğine ilişkin karar alındığı belirtildi.

Bakanlığın 81 ile gönderdiği genelgede, 11 Mayıs'tan itibaren anılan pazarlara ilişkin Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca belirlenen kurallara da yer verildi.

Bu doğrultuda, il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı.

TEZGAHLAR ARASI EN AZ 3 METRE MESAFE

Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önceki yayımlanan genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

Bu kapsamda, valilikler ve kaymakamlıklar il, ilçe ve beldelerde mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibarıyla giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararları alacak.

Bakanlık valiliklerden, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesini, daha önceki genelgelerle getirilen kurallar doğrultusunda uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini ve bu doğrultuda pazarların sürekli denetlenmesini istedi.

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.