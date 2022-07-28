Hacı Bektaş Veli’yi Anma ve Muharrem Ayı genelgesi

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, Hacı Bektaş Veli’yi Anma programlarına katılmak isteyen vatandaşlara destek olunması istenirken, Muharrem ayında Yas-ı Mateme ortak olma ve oruç açma lokmalarına vali ve kaymakamların da katılımıyla cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleriyle birlikte olunması istendi.
Bakanlığın Valiliklere gönderdiği genelgede, Anadolu’nun gönül mimarlarından Hacı Bektaş Veli’yi anlamaya vesile olan ve her yıl Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen programlara başta çevre illerden olmak üzere ülke genelinden katılım sağlamak isteyen vatandaşlara destek olunması, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 15 Ağustos 2022 tarihinde icra edilecek etkinlikleri daha da anlamlandıracağı belirtildi. Bu yıl Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri ile aynı döneme denk gelen Muharrem ayı; hoşgörüyü, ahlakı, inancı, sevgiyi, saygıyı, birliği, beraberliği ve kardeşliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yarınlara aktaracağı ifade edildi.
KERBELA TÜM İSLAM ALEMİNİN VE MİLLETİMİZİN ORTAK ACISI
Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı; paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan aşure gününün yanında Ehl-i Beyt muhabbeti olan tüm Müslümanlar açısından birçok ortak duyguyu barındırdığı belirtilen genelgede, “Sevgili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin Efendimizle birlikte çoğu Ehl-i Beyt’ten yetmiş iki Müslümanın hakikat, hürriyet, izzet ve mukaddesat uğruna şehit olduğu Kerbela, tüm İslam âleminde olduğu gibi milletimizin de derin ve ortak acısıdır” denildi.
Genelgede, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela’da şehit edilmesinin yıl dönümünde tutulan ve 29 Temmuz 2022 tarihi akşamı niyet edilecek Muharrem ayı orucu ile ilgili Vali ve Kaymakamlardan şu hususlara dikkat edilmesi istendi.
YAS-I MATEME ORTAK OLACAĞIZ
Cemevi, vakıf veya derneklerle irtibat kurularak Muharrem ayındaki Muharrem orucu açma lokmalarına ortak olunmasına ve yas-ı matem katılımına yönelik davetlere imkânlar ölçüsünde katılım sağlanacak ve Cemevi, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ziyaret edilecek. Muharrem ayının ilk günlerinde Vali ve Kaymakamların ev sahipliğinde Cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ile oruç açılacak. Muharrem ayı içerisindeki şükür ve paylaşmanın ifadesi olan “Aşure Etkinliklerinin” de en geniş katılımla gerçekleştirilmesi sağlanacak.
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