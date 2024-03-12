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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı

        İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı. Yerlikaya "Terör, asayiş, uyuşturucu, yakalamalar, kaçak sigara, makaron, organize suç örgütleri ve düzensiz göç" konularında toplantı yapıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:26
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        İçişleri'nde güvenlik toplantısı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

        Yerlikaya, "Güvenlik Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Terör, asayiş, uyuşturucu, yakalamalar, kaçak sigara, makaron, organize suç örgütleri ve düzensiz göç konularını içeren haftalık güvenlik toplantımızı, Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz."

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